Morgan oscura l’esibizione di Bugo a Sanremo e sorprende il pubblico – VIDEO

Tutti si aspettavano una sua mossa e Morgan non ha deluso le aspettative: ecco cosa ha pubblicato l’artista proprio mentre Bugo saliva nuovamente sul palco di Sanremo

Della loro diatriba se ne parla ancora oggi, a un anno di distanza da quando Bugo lasciò il palco del Festival di Sanremo dopo che Morgan modificò il testo della loro canzone, “Sincero“. Questa sera Bugo ha fatto ritorno proprio su quello stesso palco presentandosi con il brano “E invece sì“, alla ricerca di un riscatto. Inevitabilmente il pensiero è però volato allo scorso febbraio e a tutto ciò che ne è conseguito. In merito a questo Morgan non ha perso tempo per cercare di oscura l’esibizione del collega e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram.

Morgan oscura Bugo e pubblica la versione integrale de “Le brutte intenzioni”

L’artista ha dapprima lanciato una sfida al pubblico: al raggiungimento di 3000 commenti avrebbe pubblicato la versione integrale de “Le brutte intenzioni“, ovvero il brano riscritto con il quale si è presentato prima di essere squalificato dalla gara.

A ridosso dell’esibizione di Bugo, tornato all’Ariston da solista, Morgan ha sferrato la sua mossa attirando l’attenzione del pubblico. Il cantante ha voluto che le luci fossero rivolte a lui nonostante la sua esclusione da questa edizione, il quale non ha interamente digerito. Ecco quindi il video della versione integrale della canzone che ha tanto fatto discutere nell’ultimo anno.

Nonostante tutto Morgan è riuscito nella sua impresa, ovvero oscurare il momento di Bugo e far parlare di sé.