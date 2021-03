La De Girolamo condivide una foto in cui appare seduta al pianoforte e indossa una gonna corta, che stacco di coscia

Nunzia De Girolamo stupenda seduta al pianoforte con una gonna corta e i tacchi alti, lascia senza fiato. Nella didascalia scrive:”Al pianoforte per la prima di Sanremo 2021. Per fortuna non mi hanno chiesto di cantare, altrimenti non so come sarebbe finita. In bocca al lupo Rosario Fiorello e Amadeus”. Nei commenti gli utenti scrivono:”Che donna”, “In questo momento puoi fare di tutto! Hai il vento in poppa!”.

Nunzia De Girolamo ospite a Oggi è un altro giorno

La De Girolamo è stata invitata al programma Oggi è un altro giorno per parlare di Sanremo. Nelle stories però scherza con Serena Bortone e dice:”Ma non era più facile quando parlavamo di politica?”. A quanto pare ha qualche difficoltà con la musica la De Girolamo, certo non è il suo campo. Già quest’anno con Ciao Maschio ha dovuto improvvisare anche se lei sostiene di essere un maschiaccio e quindi di trovarsi bene. Con la musica però pare avere qualche difficoltà. Poi appare al piano con il maestro Memo Remigi.

Nelle stories poi condivide un suo tweet sulla prima di Sanremo ieri sera, ha parlato dell’infermiera ospite che ha rappresentato la difficoltà degli ospedali divenendo l’emblema della pandemia. La De Girolamo ha scritto:”L’infermiera Alessia Bonari a Sanremo 2021 è una gran bella cosa!Una risposta a chi, solo poche ore fa, qui su Twitter si divertiva con l’hashtag #Non respiro per demonizzare le mascherine”. Infatti durante il suo intervento a Sanremo, l’infermiera ha ricordato che non bisogna abbassare la guardia e che indossare le mascherine è ancora il primo metodo di difesa contro il virus.

Sicuramente è stata una mossa intelligente invitare la giovane per smuovere ancora una volta le persone. Il teatro dell’Ariston vuoto e le continue restrizioni ci fanno capire che la situazione non è ancora favorevole. Ci sono ancora tante persone che muoiono per il virus tutti i giorni, è nostra responsabilità continuare a rispettare le regole per noi stessi e per gli altri.