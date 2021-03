La spettacolare conduttrice televisiva ed ex politica italiana condivide un video in cui canta e ride spensierata su un’altalena.

Nella didascalia del post, la De Girolamo scrive: “Come i vecchi tempi, come quando ero bambina“.

In sottofondo si sente la canzone di Gianna Nannini, che si intitola “I maschi“.

Il post ha ricevuto più di 800 mi piace e quasi 70 commenti, in meno di un’ora: il video ha spopolato sul web!

Nunzia indossa un vestitino nero a cui abbina un paio di occhiali da sole: è semplicemente divina!

Nunzia De Girolamo e la fine di un incubo: ecco l’intervista rilasciata a fine processo…

Nell’estate 2020 l’incubo di Nunzia è giunto al termine. Ecco le sue parole. “Ha vinto la giustizia. È finito un incubo durato sette anni. Sette anni in cui mi è stata tolta la serenità. In cui ho dovuto difendere la mia dignità da tanta cattiveria. Ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura, per questo mi sono difesa nel processo e non dal processo. Oggi le tre donne del Collegio mi hanno restituito fiducia e voglia di continuare a combattere per le cose giuste“.

E ancora: “Se sei un delinquente lo metti in conto. Ma se sei innocente, come me, non è facile andare avanti“.

Infine aggiunge: “Mia figlia mi ha accompagnato tutti questi e anni e mi ha dato forza. È per merito suo se ce l’ho fatta“.