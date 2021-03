Potente scossa di terremoto in Grecia: paura tra i cittadini che sono scesi in strada

Diverse scosse di terremoto fanno tremare la Grecia centrale. Paura dei cittadini che sono scesi in strada. Per ora, non risultano danni ingenti.

Grande paura in Grecia centrale. Ci sono state diverse scosse di terremoto, precisamente a nord di Larissa. Secondo una prima stima, la magnitudo è di 5.9 sulla scala Richter.

Le scosse sono state due e ben distinte. In entrambi i casi, l’ipocentro era a due chilometri dalla superficie. C’è stata anche una seconda scossa, di magnitudo 4.6 che è stata stimata a dieci chilometri di profondità, precisamente a Elassona, nelle vicinanze di Tessalonica.

L’evento è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 10.16. La magnitudo più alta che è stata riscontrata corrisponderebbe a 6.3. Una scossa, successiva a quelle sopracitate, che è stata avvertita anche a Skopjie, Podgorica, Tirana e Pristina. Per quanto riguarda l’epicentro sarebbe stato localizzato a 20 km di profondità, nella zona di Tirnavos, a nord di Atene. Questa scossa è stata registrata alle ore 11.16. Per adesso, non risultano esserci segnalazioni su danni importanti a persone.

Terremoto in Grecia: i dati diffuso dall’EMSC

Tirnavos è a 125 chilometri da Salonicco, a 17 chilometri a ovest di Larissa, a nord della capitale greca. A diffondere la notizia è stato l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc).

Un evento sismico molto allarmante, considerando che è stato considerato molto potente. Questo sisma, infatti, ha un raggio di azione di 160 km e può essere particolarmente distruttivo nel caso colpisca una zona molto popolata.

La scossa è stata avvertita anche nelle capitali di Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro. Ma non solo. Secondo Brindisireport, la scossa è stata avvertita in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Turchia, Serbia e Albania.

Appena hanno sentito le scosse, i cittadini sono scesi in strada. Un grande spavento che, per fortuna, non ha causato danni ingenti, come riporta anche il giornale Kathimerini.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense. #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 3, 2021

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul terremoto inaspettato che ha colpito la Grecia. La paura è tante e si spera che si sia trattato solo di una brutta giornata.