Samantha De Grenet è come al solito meravigliosa sui social network: l’ultimo scatto apparso sul suo profilo è spettacolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva apprezzatissima dai telespettatori. La classe 1970 ha guidato nella sua carriera programmi famosissimi come ‘Jammin’, ‘Candid Camera show’ e ‘Festival di Castrocaro Terme – Voci & Volti nuovi’. Come se non bastasse, la romana ha posato senza veli per la rivista For Men Magazine e ha preso parte a tantissimi reality show.

La De Grenet è stata protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La nativa di Roma è entrata nella casa più spiata d’Italia a novembre ed è stata eliminata dopo diversi mesi in semifinale. La 50enne è una donna dotata di una bellezza incredibile: sul suo account Instagram ci sono ad esempio foto stupefacenti. L’ultimo scatto apparso online è spettacolare.

Samantha De Grenet vestita di bianco, che sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Anche oggi, sull’account ufficiale di Samatha, è apparsa una foto di una bellezza disarmante. La conduttrice indossa un vestito bianco che mette in risalto il suo fisico da capogiro e le sue curve. La scollatura fa sognare i fan mentre le gambe, decisamente più in bella vista, fanno impazzire tutti. Come se non bastasse, la 50enne ha ai piedi dei tacchi vertiginosi.

La nativa di Roma è stata ospite di Pomeriggio Cinque. Il post ha inanellato numeri mostruosi: dopo poche ore, sono già arrivati infatti 22mila cuoricini e numerosissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Qualche settimana fa, sul suo account, fu pubblicata una foto decisamente da infarto. La scollatura generosa mise in risalto il suo décolleté da capogiro.