Sanremo 2021, gli ascolti della prima serata : il dato inaspettato

Festival di Sanremo 2021. Ieri 2 Marzo è andata in onda la prima serata. Quali sono stati i dati di ascolto

Ieri, martedì 2 Marzo, è andata in onda su RaiUno la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo che si concluderà sabato 6 con la proclamazione del vincitore nella sezione Big. L’edizione del 2021 è nata sotto i nefasti auspici dovuti alla pandemia da Coronavirus, ancora purtroppo dilagante non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo.

Anche l’appuntamento canoro più atteso d’Italia ha dovuto piegarsi e adeguarsi alla situazione vigente. Tuttavia, come lo stesso presentatore Amadeus, il Festival rappresenta un’occasione di rinascita e spensieratezza per gli spettatori e per tutto il paese, un momento di evasione dalle ansie sorte nell’arco dell’ultimo anno.

Sanremo 2021: gli italiani hanno premiato Amadeus?

Non tutti sono stati della stessa opinione. Le settimane che hanno preceduto la kermesse sono state caratterizzate da un malcontento generale e polemiche per due motivi. Molti infatti non ritenevano necessario imbastire un evento così grande in un’atmosfera delicata come quella attuale. Inoltre, è emerso un forte sentimento di solidarietà nei confronti degli operatori dello spettacolo che sono costretti a uno stop forzato da un anno. Soprattutto sul web si è diffusa la volontà di boicottare il Festival.

Gli italiani hanno premiato o no il Festival di Sanremo durante il suo debutto di questa edizione?

La prima serata dell’edizione 2021 è stata vista da 11.176.000 spettatori pari al 46.35% di share durante la prima parte. Un crollo nella seconda fase dello spettacolo con 4.212.000 telespettatori nella fascia oraria che va dalle 23.58 all’1.34. Non replica dunque il successo della prima puntata dello scorso anno che registrò il 52.2% di share.