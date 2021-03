Sanremo 2021, piogge di critiche per Aiello. Il cantante risponde così…

Sanremo 2021, Aiello ai microfoni di RTL102.5 racconta le emozioni provate durante l’esibizione al Festival di Sanremo e risponde alle critiche ricevute dal web.

Tra le esibizioni avute nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, non è passata assolutamente inosservata quella di Aiello, il 35enne calabrese che ci ha accompagnati l’estate scorsa con il brano Vienimi a Ballare. Un successo che gli aperto le porte del Festival. Ora è il titolo della canzone sanremese. Voce potente, interpretazione struggente e corredata da tanta emozione per quel palco. Non a tutti però ha convinto Aiello ed il cantante ha approfittato dell’intervista resa ai microfoni di RTL 102.5 nel corso del programma Password ed ha risposto alle domande della veterana speaker Nicoletta rivelandosi un’occasione per smussare alcuni angoli.

Aiello, troppa passione: così risponde il cantante

In un’intervista resa per Il Fatto Quotidiano, un membro dell’orchestra di Sanremo ha dichiarato: Aiello è una forza della natura…ci ha colpito per la sua interpretazione. Il cantante racconta di come Sanremo sia una bellissima esperienza ammettendo la forte emozione che gli ha dato quel palco. Contento di aver ricevuto tantissimi complimenti sul web ma altresì ha preso in considerazione le critiche soprattutto per la sua verve incontenibile. Il cantante calabrese fa a tal proposito un’autocritica. Troppa passione…devo ridurre…così dichiara in radio ammettendo di non trovarsi in un suo concerto e che Sanremo richiede una performance più “pacata”.

La prossima esibizione di Aiello sarà nella serata dedicata alle cover in cui porterà il brano Gianna dell’indimenticabile Rino Gaetano.