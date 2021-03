Sanremo, dopo l’esclusione arriva la sorpresa per il campione. Irama potrà esibirsi in video, dopo che un membro del suo staff è risultato positivo al covid 19

Irama ha rischiato davvero di essere squalificato da questo Sanremo 2021. Erano mesi che si preparava a questo momento e, improvvisamente, ieri il mondo gli è crollato addosso. Un membro del suo staff è risultato positivo al tampone. Lui, invece, è risultato negativo, ma da regolamento avrebbero dovuto comunque squalificarlo. Amadeus ha pensato e ripensato per cercare una soluzione a questo problema, e alla fine ha deciso di proporre un’idea che ha messo d’accordo tutti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> IL volo, lutto atroce prima dell’inizio di Sanremo

Irama, un membro del suo staff positivo al covid-21: viene riammesso in gara con un’escamotage

È stato chiesto il consenso a tutti i concorrenti in gara di far gareggiare comunque Irama, mandando in onda le prove generali della sua esibizione. Amadeus ha assicurato che non cambia nulla tra la prova e il video, e questo permette al cantante di farci ascoltare il suo brano e andare fino in fondo a questa avventura. Sono state delle ore molto difficili per lui, è stato chiuso in camera a piangere con il timore serio di essere squalificato, di essere marchiato a vita con una “punizione” del genere quando lui non ha alcuna colpa di quanto accaduto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, a quanto ammonta il cachet Lady Gaga? Una cifra davvero esagerata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il conduttore ci ha tenuto a sottolineare che questo potrebbe succedere a chiunque ogni giorno, ogni artista in gara potrebbe ritrovarsi qualcuno vicino che risulta positivo al tampone e forse, cambiare il regolamento, è la cosa più giusta da fare per i cantanti.