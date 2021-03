Sanremo, i voti al Festival: le pagelle della seconda serata

Termina la seconda puntata della 71 edizione di un Festival di Sanremo imprevedibile e surreale. Ecco le pagelle di tutti i protagonisti della serata.

AMADEUS: in aggiornamento

FIORELLO: in aggiornamento

ELODIE: 8

Come conduttrice lascia a desiderare ma la sua bellezza e l’energia che mette nel medley in cui si esibisce è davvero da applausi. Mette in scena una performance che non ha nulla da invidiare alle artiste internazionali e porta vitalità e ritmo ad un Festival senza picchi. Gli stilisti si sbizzarriscono con lei grazie a un fisico che può permettersi di tutto anche di osare. Bellezza.

ACHILLE LAURO: in aggiornamento

LAURA PAUSINI: 10

Un’artista con la A maiuscola. Ne ha calcati di palcoscenici e la sua fama è internazionale ma l’Ariston riesce a commuoverla come la prima volta quando a soli 18 anni, acerba e intimidita, ha sfoderato una voce mai sentita prima. Porta l’eccezionalità. Maestosa.

IL VOLO: 8

In un momento difficile come quello vissuto da Ignazio Boschetto con la perdita del padre, mostrano la loro professionalità non declinando l’invito al Festival e riuscendo a portare a termine una performance che solo in pochi possono permettersi di compiere. Soprattutto alla loro età. Supremi.

GIG D’ALESSIO: in aggiornamento

FAUSTO LEALI: in aggiornamento

GIGLIOLA CINQUETTI: in aggiornamento

MARCELLA BELLA: in aggiornamento

ALEX SCHWAZER: in aggiornamento

I voti dei 13 big di questa sera

ORIETTA BERTI: 7

Sul palco dell’Ariston torna la classe e l’esperienza di un’artista che mancava da ben 29 anni. Non c’erano dubbi sull’esecuzione impeccabile della sua performance. Impossibile giudicare chi ha calcato per la prima volta quel palcoscenico 55 anni fa. Tripudio.

BUGO: 5

Sale sul palco anche senza Morgan, dunque ‘le brutte intenzioni’ non c’erano state (?) se il direttore artistico ha scelto di far tornare proprio lui. Eppure quest’anno da solo non lascia il segno. Impresa troppo ardua riuscire a far parlare di sé com’è stato l’anno scorso. Look antiquato e fuori luogo ma sono peggio le stonature. Scadente.

GAIA: 6

Porta a Sanremo un brano musicale che sicuramente ascolteremo fino allo sfinimento nei prossimi mesi e che probabilmente sceglieremo per le nostre Stories di Instagram, magari quest’estate. Bellissimo il suo look di Salvatore Ferragamo e la sua voce suadente ma il ritmo spagnoleggiante stona con il testo in italiano. Musicale.

LO STATO SOCIALE: 5,5

Sicuramente avranno pensato molto a come stupire il pubblico dell’Ariston dopo il successo del 2018. In quell’occasione erano arrivati secondi portando una ventata d’aria nuova ma stavolta risultano monotoni e ripetitivi. Forse la vera originalità stava nella semplicità. Stantii.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: 4,5

Brano dal ritmo ripetitivo, che ti entra in testa e non sai come farlo uscire. Abiti dal colore troppo vistosi e cercano di dominare la scena muovendosi qua e là ed esagerando nell’interpretazione di un testo che in realtà non dice niente. Strafanno.

MALIKA AYANE: 8

Il suo grande dono è quello di saper tenere gli occhi degli spettatori tutti incollati su di sé. E questa sera sarà stato per il suo abito ricercato, per quella voce inconfondibile, per il brano dal groove coinvolgente ma senza dubbio è una delle note positive di questo Festival. Inconfondibile.

EXTRALISCIO feat. DAVIDE TOFFOLO:

ERMAL META:

RANDOM:

FULMINACCI:

WILLIE PEYOYE:

GIO EVAN:

IRAMA: