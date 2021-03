Sara Croce, in reggiseno la visuale è mozzafiato, i fan approvano – FOTO

Sara Croce, che presto ammireremo nella nuova edizione di Avanti un altro, delizia gli utenti mostrandosi seminuda: il risultato è sconvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La modella di Garlasco tornerà a vestire i panni della “Bonas” di Avanti un altro, e i fan non stanno più nella pelle. Sara Croce, 23 anni quest’anno, li ha ammaliati a colpi di sfilate e outfit da urlo, che valorizzavano sapientemente il suo corpo scolpito. La carriera della Croce, tuttavia, inizia molto prima dell’ingresso nel cast del noto quiz. Nel 2017, infatti, la modella si distinse a Miss Italia, classificandosi in quarta posizione.

A partire da lunedì 8 marzo, i telespettatori avranno modo di ritrovarla all’interno del celebre preserale di Canale Cinque. La “Bonas”, che saprà come distrarre i concorrenti, torna dopo un anno di assenza: il suo posto, nella stagione 2019/2020, era stato infatti presso da Caroline Donzella, altra bellezza mozzafiato.

Sara Croce, in reggiseno la visuale è mozzafiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La 23enne, nata in provincia di Pavia, ha condiviso tramite Instagram uno scatto da far perdere la testa. Sara, con indosso il reggiseno, ha offerto ai fan una visuale mozzafiato. I capelli raccolti in un’acconciatura e il filtro in bianco e nero le donano un tocco da diva del cinema, contribuendo ad esaltare la meravigliosa silhouette.

Le armi della Croce non terminano tuttavia qui. In pochi sanno infatti che la modella, dopo essersi diplomata, si è iscritta alla IULM di Milano, con l’obiettivo di laurearsi in Comunicazione d’impresa. Parallelamente, la carriera della “Bonas” non si ferma e continua a regalarle un successo dietro l’altro: a partire da lunedì, i telespettatori la vedranno nuovamente protagonista delle puntate di Avanti un altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sulla vita privata della giovane si sa molto poco. Dopo il fidanzamento con il magnate del petrolio Hormoz Vasfi, la modella sembra aver nuovamente ritrovato l’amore accanto al calciatore Gianmarco Fiory.