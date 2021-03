Tatsiana Paulava, una sorpresa sensuale: indosso solo la vestaglia – FOTO

Tatsiana Paulava posta su Instagram un video dove si mostra sensuale come non mai. Tripudio di like da parte dei follower.

Sono 495 mila i follower che seguono ogni giorno Tatsiana Paulava. La modella posta scatti in cui si mostra sempre bellissima. Nell’ultimo post ha condiviso un reel in cui si riprende dentro l’armadio. Aperte le ante, esce all’esterno sfoggiando una sensuale vestaglia nera in raso, calze autoreggenti e tacchi neri. Capelli sciolti e make up leggero per la bellissima Tatsiana. In poche ore il post raggiunge 5000 like. A fare compagnia alla Paulava dentro l’armadio un mega orsacchiotto. Immancabili scatole firmate da noti brand del lusso.

La modella originaria dell’est è attivissima sui social attentandosi tra l’elenco degli influencer. Su Instagram ogni giorno condivide foto e video con cui lascia i fan senza parole. Dall’intimo a outfit eleganti, la modella sfoggia un fisico mozzafiato. In particolare le sue gambe lunghissime stupiscono i follower. Spesso la Paulava le mostra in evidenza indossando sensuali calzature.

Oltre a stupire per i suoi look, le sue foto sono realizzate in bellissime location. Dalla sua casa, dal design elegante, ad angoli immersi nella natura.

Tatsiana Paulava: da influencer a youtuber

Alta 1,75 cm, la modella ha anche un seguitissimo canale Youtube. Sono 67 mila gli iscritti. I suoi video sono a tema moda. Da clip dedicate al suo armadio a consigli di stile.

Sotto ogni pubblicazione i follower si scatenano nei commenti. Tantissime le parole di apprezzamento per la sua bellezza. L’influencer nei suoi video parla in inglese rivolgendosi così a un pubblico globale.

In molte scene mostra i suoi abiti sfoggiando look sensuali. Inoltre mostra alcune scarpe particolari dal tacco altissimo.

A conquistare i fan su tutte le piattaforme è il suo fascino. Incarnato di porcellana, occhi chiari, capelli castani, la Paulava ha un volto angelico.