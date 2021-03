Il Volo tornano all’Ariston, l’emozione e la bravura nonostante il lutto

Il trio italiano più famoso nel mondo sale sul palco del teatro Ariston come ospiti d’onore nonostante un lutto improvviso.

I tre tenori ospiti alla 71esima edizione del festival della canzone italiana. Il Volo ha incantato il pubblico con un omaggio al grande maestro Ennio Morricone.

Nonostante il grave lutto che ha colpito Ignazio Boschetto, uno dei tre artisti, che ha perso il papà lo scorso 28 febbraio. I milioni di fan dei tre “tenorini” si erano preoccupati ma Amadeus li ha subito rassicurati: “Ho saputo della grave tragedia, ma Il Volo ci sarà“.

L’omaggio al maestro Morricone fa sognare

L’omaggio al genio italiano Ennio Morricone inizia con il tema di Forte da “Il buono, il brutto e il cattivo” di Sergio Leone. La tromba solista è Nello Sansa quella del maestro Morricone.

A dirigere l’orchestra è il maestro Andrea Morricone con le note di “Metti una sera a cena“.

Poi, scende l’emozione sul palco dell’Ariston con i tre “tenorini” e le loro voci potenti che però si lasciano tradire dall’emozione. Non sempre precisi durante l’esibizione riescono comunque a trascinare e a emozionare.

Il ringraziamento da parte di Amadeus a Ignazio che calca il palco dell’Ariston nonostante la morte dell’amato papà. “Poter ricordare il maestro Morricone è un grande onore” ha ricordato uno dei tre tenori.

“Stiamo lavorando a un progetto con una scelta di brani molto accurata sia in inglese che in italiano e non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio“, hanno spiegato.