Muore dopo essere stato travolto dalla motozappa, per lui nulla da fare

Grave incidente ieri nel tardo pomeriggio a San Stino di Livenza, a perdere la vita un 70enne mentre stava usando la sua motozappa per dei lavori in giardino

Nuovo grave incidente domestico ieri pomeriggio a San Stino di Livenza, alle porte di Venezia, che è costato la vita ad un 70enne che stava usando la sua motozappa per dei lavori in giardino. Neppure l’intervento rapido dei sanitari del 118 sul posto ha permesso di salvare la vita all’uomo che è moro quasi subito.

Ora sarà aperta un’inchiesta per far luce sulla dinamica dei fatti e capire così se il mezzo agricolo era difettoso oppure è stato l’uomo a perdere il controllo anche se dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri sembrerebbe essere scivolato.

Incidente mortale ieri pomeriggio in un terreno agricolo nella zona industriale di San Stino di Livenza in via Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Annone Veneto ma nulla da fare per il 70enne G.C. che è stato prima travolto dalla sua motozappa e deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate sul corpo.

L’uomo verso le 15.30 era a bordo del mezzo agricolo e gli inquirenti fanno sapere che potrebbe essere scivolato nella zona sterrata perdendo il controllo del mezzo. È morto travolto dal mezzo, le lame della fresa gli hanno causato lesioni profonde.

I soccorritori allertati dai passanti sono giunti subito nel luogo dell’incidente ma non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. L’inchiesta però farà luce su ciò che realmente è accaduto al lavoratore.