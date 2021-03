Achille Lauro questa sera spiazza tutti: “Ho legittimato la ribellione”

Ad un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Achille Lauro si riconferma un protagonista pur non essendo in gara. Con i suoi quadri messi in scena, sul palco dell’Ariston si respira arte dopo tanto tempo

È la domanda che tutti si stanno ponendo da un anno: ma Achille Lauro ci è o ci fa? La risposta più consona è che, forse, non ci è dato saperlo. Quello che importa davvero è che riesca a spiazzarci sempre e, tenendoci incollati alla televisione proprio come un anno fa con le sue esibizioni intrise di fascino e di significato. Lauro, con le sue esibizioni, riesce sempre a lasciare tutti senza parole e dividere l’opinione pubblica. Nella sua sregolatezza e disinibizione riesce sempre a dividere l’opinione pubblica, a far discutere e ad attirare polemiche, ma soprattutto mette in evidenzia degli evidenti sintomi di ignoranza che affliggono il nostro Paese. C’è chi continua a paragonarlo a grandi della musica italiana, dimostrando di guardarlo in televisione e di limitarsi al suo travestimento, ma Achille Lauro non sarà né il primo né l’ultimo artista ad indossare dei vestiti di scena. Invece, è certamente il primo a portare sul palco dell’Ariston un vero e proprio progetto dissacrante, dove attraverso i suoi quadri l’arte e la musica diventano una cosa sola. Lauro non si limita a mettere un vestito e un po’ di trucco, lui incarna ciò che indossa e gli da vita.

Sanremo 2021, Achille Lauro spiega il suo progetto: “Davanti a Dio siamo tutti uguali”

Se ieri sera Lauro ci ha fatto sognare con il suo omaggio alla grandissima Mina, questa sera si prepara ad incarnare il Pop. “Il mio sarà un viaggio nei generi musicali, i quadri ne saranno i contenitori” spiega sul suo profilo Instagram, a tutti quelli che hanno fatto fatica a capire il suo progetto limitandosi ad osservare l’abito di scena. “Ogni genere rappresenta un’epoca, un modo di vivere e di pensare: un momento di rottura e di cambiamento. La musica ancora oggi ne è il motore. Ha cambiato il modo di pensare, di vestire, di ballare, di interpretare la realtà e di esprimersi. Ha legittimato la ribellione, la libertà e ha aperto le porte all’individualità“.

Con questo suo progetto, Lauro vuole lanciare un semplice messaggio: bisogna vivere la propria vita così come la desideriamo, e realizzare i nostri sogni senza prefissarci dei limiti imposti da una società di cui noi stessi facciamo parte. Il miglioramento, la svolta, il cambiamento, deve partire da ognuno di noi. “Davanti a Dio siamo tutti uguali” ripete Achille, che è un po’ il mantra di questo bellissimo viaggio nel tempo e nella ribellione di genere e sociale.