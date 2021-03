Alena Seredova: vita in campagna, la casa che tutti vorrebbero FOTO

Dove vive Alena Seredova? Dopo la separazione si è trasferita in campagna e la sua casa è uno spettacolo, su Instagram arrivano le foto

Dopo la separazione da Gigi Buffon, per Alena Seredova sono cambiate molte cose. Adesso c’è un altro uomo nella sua vita e un altro figlio nato lo scorso maggio che ha portato allegria e dolcezza in famiglia. Inoltre si è trasferita in campagna insieme ai suoi bambini, avuti dal suo primo matrimonio, e al suo grande amore. Non le manca proprio niente e su Instagram balzano fuori alcune foto della sua nuova casa.

Alena Seredova: com’è la casa in campagna?

Passano gli anni ma l’attrice ceca rimane sempre una bella donna e nonostante tre gravidanze è riuscita a rimettersi in forma. Per il momento non è molto presente in televisione, ha lasciato per un po’ il mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente ai suoi bambini. Poi dopo la nascita della terzogenita ha ancora più cose da fare a casa. Con l’arrivo delle belle giornate si gode la campagna che circonda la sua abitazione dove si è traferita dopo la separazione dal portiere Buffon. Su Instagram pubblica ogni tanto delle foto degli interni: camera da letto, cucina, salotto. E a voi cosa piace di più?

Da quello che possiamo notare le tonalità della casa sono sul bianco con accostamenti che vanno dall’oro al marroncino chiaro. Il parquet è in tutte le stanze ed ogni angolo ha un tocco di eleganza. Fuori il giardino, sempre in ordine, è ricco di piante e fiori tutti molto colorati.