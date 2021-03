Amadeus interrompe e manda la pubblicità: “Non funziona nulla”. L’esibizione di Fasma con Nesli è stata interrotta a causa di un microfono rotto, è stata mandata la pubblicità

Via alla terza puntata di questo Festival di Sanremo! Stiamo parlando di una delle serate più attese, ovvero quella dei duetti. I cantanti in gara salgono sul palco per esibirsi insieme ad un ospite scelto da loro in una cover che rivisitano insieme. Grazie a questa serata possiamo riascoltare le canzoni più belle della musica italiana, molte delle quali sono nate proprio sul palco dell’Ariston. Fasma, invece, questa sera è salito sul palco insieme a Nesli per cantare la sua “La Fine“, canzone famosissima che è stata incisa anche da Tiziano Ferro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, il ritorno di Achille Lauro: “Porterò la mia follia”

Sanremo 2021, esibizione di Fasma interrotta per problemi tecnici: Amadeus interrompe tutto

Fasma e Nesli sono arrivati sul palco di Sanremo pronti ad esibirsi, Nesli ha cantato la prima strofa e quando è toccato a Fasma cantare, non si sentiva affatto l’audio. Il microfono palesemente non funzionava ma nonostante questo i due hanno continuato ad esibirsi, con grande professionalità. A metà canzone, Amadeus ha deciso di intervenire e di interrompere tutto. “C’è stato un problema tecnico, mandiamo la pubblicità intanto che cerchiamo di risolverlo“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, chi è Achille Lauro? Tutto sull’ospite delle 5 serate

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter