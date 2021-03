Amadeus e quel messaggio inaspettato: icona della musica rock a Sanremo

Durante la terza puntata del Festival di Sanremo è toccato ad Amadeus impugnare il telefono: il messaggio che stupisce il pubblico e Fiorello

Terza serata del Festival di Sanremo dedicata ai brani d’autore. Tutti e 26 artisti in gara si esibiranno con la propria cover e saranno valutati dall’orchestra. La classifica finale andrà a sommare i voti già ricevuti dalla giuria demoscopica che ha votato nel corso delle prime due puntate. Accanto ad Amadeus questa sera la modella Vittoria Ceretti e l’immancabile Fiorello. È proprio quest’ultimo che ha voluto sorprendere in seguito a un momento goliardico.

Il messaggio inaspettato ricevuto da Amadeus: sul palco “torna” un icona della musica rock

Fiorello è salito sul palco per intrattenere i telespettatori ironizzando su quanto accaduto oggi nella politica italiana. Dopo alcuni commenti sarcastici rivolti a Zingaretti -“Come sei suscettibile!“- tocca ad Amadeus sorprendere l’amico. Se durante la serata d’apertura era toccato a Fiorello impugnare il telefono e fare un giro di chiamate ad alcuni illustri personaggi dello spettacolo, ora il presentatore ha voluto rimediare e prendersi la sua rivincita.

“Cos’hai lì?” -chiede Fiorello- “Il telefono, cos’è puoi usarlo solo tu?“. Nessuna chiamata per lui ma un messaggio vocale che ha voluto condividere con il pubblico.

Non servono presentazioni, è la voce di Vasco Rossi a diffondersi nel Teatro Ariston. Il Blasco ha voluto complimentarsi personalmente con il duo per il Festival che stanno conducendo. “Incredibile, Vasco Rossi!“, afferma con entusiasmo Fiorello.

L’artista non ha potuto partecipare come ospite ma ha voluto comunque essere presente in qualche modo, mandando il suo in bocca al lupo ad Amadeus e Fiorello.