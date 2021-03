La bella Lombardo ha condiviso un video in cui appare con un make-up esagerato e cambia inquadratura spesso

Ambra Lombardo bellissima nel video che ha condiviso su instagram in cui appare con un trucco molto calcato e una canotta che fa intravedere il seno, non indossa il reggiseno. Poi condivide una serie di foto in cui appare raggiante e sorridente nei camerini di Mediaset . Nella didascalia scrive:”Faccio selfie da adolescente perché nessuno mi fa foto. E perché odio farmi fare foto”.

Ambra Lombardo “nel medioevo sarei stata…”

La Lombardo condivide una serie di foto durante il programma per cui fa l’opinionista, Tiki Taka. In tutte le foto appare con una faccia diversa e allora ironicamente scrive nella didascalia:”Facce (ride..!) Nel medioevo lo dico sempre, altro che cortigiana..sarei stata il giullare”. Nei commenti poi le fanno tantissimi complimenti gli utenti.”Una delle donne più belle, al momento, del panorama televisivo..dopo Iva Zanicchi”. Appare anche il commento di Taylor Mega che scrive:”Bellezza unica”. Tuttavia oltre ai complimenti per la bellezza della bella maestra, arrivano anche le critiche.

Un avvocato avrebbe commentato il post scrivendo queste parole:”Dopo averti sentita ieri sera da Chiamnretti devo dirti che, sicuramente sei una bella ragazza ma se anche una persona bruttissima dentro. I tuoi bellissimi occhi blu, il tuo fisico prosperoso e la tua smania di successo, non ti danno il diritto di esprimerti in quel modo su Belotti. Secondo me dovresti essere bandita da qualsiasi piattaforma pubblica e non essere invitata più in nessuna trasmissione televisiva. Cercare la notorietà in danno di altri non fa onore a nessuno”. Parole anche abbastanza dure quelle dell’utente nei confronti della Lombardo. L’opinionista ha risposto:”Era ironia avvocheto!”.

Ma lui non se ne sta e continua a ribattere sostenendo che lei sfrutta l’ironia per fare il comodo suo, sbeffegiando le debolezze altrui. La Lombardo infatti è ospite fissa a Tiki Taka dove intrattiene una rubrica sull’aspetto estetico dei calciatori. Premia i belli ma trova anche i difetti in ognuno per strappare una risata. In ogni caso la Lombardo ringrazia l’utente della critica costruttiva e la prossima volta starà più attenta.