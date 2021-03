Amelia Fiore, body vietato ai minori: fondoschiena in primo piano – FOTO

Amelia Fiore sempre più esplosiva sui social network: la nota influencer ha fatto impazzire tutti con uno scatto in body.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore continua a condividere scatti sempre più bollenti e piccanti su Instagram. La sexy influencer, seguita da 698mila followers su Instagram, è dotata di una bellezza abbagliante e di una sensualità illimitata. Il suo corpo è semplicemente spaziale e le sue curve fanno letteralmente sognare gli innumerevoli ammiratori.

Amelia, poco fa, ha condiviso uno scatto illegale in cui indossa un body estremo che mette in risalto il suo fisico da mozzafiato. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di piazzare il suo panoramico fondoschiena in primissimo piano.

Amelia Fiore, body piccante: che fondoschiena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)



Amelia, poco fa, ha condiviso uno scatto fenomenale sui social: la nota influencer indossa un body illegale e le trasparenze mandano in orbita gli ammiratori. Il fondoschiena è davvero poco coperto ed è piazzato in primissimo piano. Le sue forme, come al solito, fa girare la testa ai followers.

“Ultimo body. Per me è carinissimo anche questo, mi piace tantissimo il colore. A voi piace?”, ha chiesto ai suoi seguaci tramite la didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha ricevuto numerosi commenti dagli utenti. “Così sexy”, “Ma quanto ti stanno bene…ne vogliamo parlare?”, “Il tuo look è fantastico”, “Sei una bella ragazza”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia, qualche giorno fa, ha lasciato di stucco i suoi seguaci condividendo uno scatto meraviglioso in cui indossava un bikini spaziale: il suo seno in bella vista provocò diversi arresti cardiocircolatori.