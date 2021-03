Annalisa, look da sogno: la nuova coppia è pronta per “incendiare il palco”

Annalisa sfoggiando un look da sogno si preparara ad incendiare il palco dell’Ariston al fianco di Federico Poggipollini.

La cantautrice italiana Annalisa duetterà fra poche ore sul palco dell’Ariston fra poche ore, ed al fianco del chitarrista Federico Poggipollini, si prepara per lavorare alle prove per l’interpretazione del loro attesissimo brano. Risale a mezz’ora fa il nuovo scatto pubblicato sui profili Instagram di entrambi gli artisti, in cui la coppia è stata ritratta in procinto di lasciare l’Hotel per recarsi, con grande motivazione, verso la sala prove. Dieci, il singolo di Annalisa fino ad un giorno fa inedito sembra essere stato già di gran lunga approvato dai fan. I quali hanno espresso a più riprese la loro impazienza nel voler finalmente godere nuovamente della sua esibizione al Festival di Sanremo: “Carichi per stasera? 🔥“, è stato il quesito più volte riproposto e al quale pare non ci siano dubbi sulla loro carica di energia.

Dieci: Annalisa e Federico sempre pronti per incendiare il palco

Al di là degli apprezzamenti all’outfit da sogno sfoggiato da Annalisa in occasione di questa mattinata, una scelta prettamente primaverile e dai toni pastello, con punto di forza che sembra poggiare sulla particolare scelta delle calzature color pesca, in totale evidenza è l’entusiasmo della coppia pronta per il loro secondo debutto canoro, ma stavolta in totale complicità.

Nell’appuntamento di questa sera Annalisa e Federico, storico chitarrista italiano e celebre anche per aver accompagnato per anni la voce di Luciano Ligabue, si esibiranno in un brano dal titolo La musica è finita di un’altra cantante in gara, Ornella Vanoni.

L’emozionante e profondo timbro di voce di Annalisa affiancherà gli assoli di chitarra di Federico. Un duetto di energie in contrasto, fra l’innata naturalezza della prima e la ben nota grinta del secondo, sembra suscitare molto interesse nei telespettatori e possedere al contempo, ora dopo ora, sempre più possibilità di successo.