Ascolti tv 3 marzo: flop rispetto al passato ma numeri in salita

Avete visto la seconda puntata di Sanremo 2021 o avete preferito guardare altro? Ecco i dati auditel riguardo agli ascolti tv del 3 marzo

E’ andata in onda ieri sera la seconda puntata del Festival di Sanremo, precisamente la settantunesima edizione condotta da Amadeus e Fiorello, ormai la coppia del secolo. Secondo i dati rispetto all’anno scorso gli ascolti tv del programma sono calati di circa un milione, ma era prevedibile visto le condizioni e l’organizzazione del concorso a causa del Covid. Allora non ci resta che scoprire quali sono i numeri del 3 marzo e chi è sul podio degli ascolti tv italiani.

Ascolti tv 3 marzo: quali sono i dati?

Senza ombra di dubbio al primo posto troviamo Sanremo 2021 su Rai1 che ha conquistato 7.586.000 spettatori, pari al 42.1% di share; in seconda posizione su Canale5, Daydreamer Le ali del sogno ha tenuto incollati allo schermo 2.009.000 spettatori, per uno share complessivo del 7.83% e Rai 3 con Chi l’ha visto si è aggiudicato il terzo posto con 1.777.000 spettatori, equivalente al 7.27% di share. A seguire Rai2, con 211 Rapina in corso ha conquistato 1.173.000 spettatori con share del 4.17%; Mentre Italia1 ha trasmesso Halloween, che ha intrattenuto 744.000 telespettatori, pari ad uno share del 2.78%. Su La7, Atlantide ha conquistato 480.000 spettatori, share del 2.12%; su TV8, Italia’s Got Talent – Special Edition, 624.000 spettatori, share 2.48%; Su Nove con Accordi & disaccordi, 337.000 spettatori, share 1.2%.

Questa sera andrà in onda la terza puntata del Festival di Sanremo, Un boss in salotto su Canale 5 e tanto altro ancora. E voi avete già deciso cosa guardare o ci penserete solo più tardi?