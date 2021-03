Cani: perché scegliere un nome breve può cambiare tutto

Scegliere un nome breve per i vostri cani può davvero cambiare tutto: ecco il perché e la lista delle scelte più gettonate.

Sulla scia del celebre sketch comico nato sulla questione dell’importanza di saper scegliere il nome del proprio bambino in base alla sua funzionalità, ed interpretato dall’attore romano Carlo Verdone e dall’attrice Claudia Gerini in Viaggio di Nozze, similmente ma in maniera realmente utile potrebbe essere adattata al nome da scegliere per il vostro amico a quattro zampe. Secondo alcuni esperti sarebbe preferibile optare su un nome che possegga due o al massimo tre sillabe.

Cani: perché un nome breve, poi alcuni consigli sulla scelta

Tale lunghezza, dalle due alle tre sillabe, permetterebbe all’esemplare di riconoscere più facilmente il suo nome. Altrimenti si correrebbe il rischio che possa confonderlo con altre parole di uso quotidiano o che possa rendere semplicemente più difficile la sua memorizzazione qualora superi di molto il parametro precedentemente stabilito sulla lunghezza.

Inoltre la scelta del nome deve svolgersi in maniera accurata, evitando in tal modo di associare la decisione finale a comandi che potrebbero poi essergli impartiti con più sforzo, ad esempio: “buono“. Infine si consiglia di usare sempre lo stesso appellativo per tutta la durata della sua vita.

Fra le scelte attualmente più gettonate se ne trovano a bizzeffe. C’è chi, privilegiando un interesse per la mitologia greca, allora deciderà per il suo cane un Achille oppure un Ulisse. Oppure chi preferirà rispettare la tradizione bonaria dei classici Disney come il coraggioso Balto, o il celebre e spassoso cane dei fumetti, Scooby Doo.