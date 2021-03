Caterina Balivo si siede e incrocia le gambe, mentre la gonna sale – FOTO

Caterina Balivo si siede con grande stile di fronte al computer: gonna corta e gambe che tolgono il fiato, una dea

Nonostante si sia presa un periodo di pausa dagli impegni televisivi, la bella conduttrice trova sempre il modo per mantenere i contatti con i followers. Quest’oggi, Caterina Balivo sembra immersa nello smart working, e per tale motivo si è avvalsa dell’utilizzo del MacBook. Per illustrare la propria partnership con Ebay, la presentatrice ha scelto di posizionarsi comodamente alla scrivania.

La Balivo si siede ed incrocia le gambe l’una dietro l’altra, mentre la gonna sale pericolosamente. La camicetta in jeans, appena sbottonata, offre uno spiraglio sul suo décolleté, lasciando gli utenti a bocca aperta: “Fascino, stile e semplicità“, “Che bella“, commentano estasiati.

Caterina Balivo, il completino sportivo rapisce: pronta per il workout

La conduttrice, arrivata alla soglia dei 41 anni, sfoggia ancora una fisicità da far invidia. Molti si chiedono come Caterina riesca a mantenersi in forma nonostante le restrizioni, ma la parola chiave sembra essere semplicemente una: la buona volontà. Di recente, la Balivo ha postato degli scatti con indosso uno splendido completino sportivo. Il tempo e la tenacia per fare sport, a quanto sembra, non le mancano affatto.

La conduttrice è anche attenta alla cura del corpo, come testimoniano le immagini attraverso cui Caterina dà conto della propria beauty routine. Maschere e creme sono la soluzione ideale per mantenere una pelle giovane ed esente da rughe, proprio come la sua.

“Non ne hai bisogno“, “Sei bellissima in ogni caso“, la rassicurano i followers, che la seguono con grande attenzione. E Caterina, per ringraziarli, offre quotidianamente un’inedita e gradevolissima versione di sé.