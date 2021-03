Cecilia Capriotti: in terrazza senza veli, i passanti implodono VIDEO

Cosa sta facendo Cecilia Capriotti in terrazza con addosso solo l’intimo? I fan sono impazziti e il video su Ig è diventato virale

Cecilia Capriotti è stata una delle concorrenti di questo speciale Grande Fratello Vip che una volta uscita dalla casa non ha perso occasione di fare il tifo per il suo amico Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione 2021. Attrice, personaggio televisivo ed ex modella, dopo il programma i seguaci su Instagram sono aumentati arrivando a superare i cinquecento mila follower. Cecilia è anche una mamma meravigliosa che adora passare il suo tempo libero con la sua famiglia e lontano dalle telecamere.

Cecilia Capriotti: cosa fa sul balcone? VIDEO

Dopo i festeggiamenti della finale del Grande Fratello Vip e le foto pubblicate sui social, si torna alla realtà e a lavoro. Così Cecilia sblocca su Instagram un ricordo ai fan: un video osé che lascia tutti senza fiato. “Ho adorato questo shooting” scrive come didascalia. E il web impazzisce, mai vista così tanta bellezza prima d’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Senza veli, Cecilia Capriotti si mostra su un balcone al centro di Roma completamente nuda solo con un completino intimo addosso. I passanti hanno potuto ammirare la bellezza di questa donna e la sua eleganza che non manca mai. Il video, appena pubblicato su Instagram, è diventato virale e i fan non hanno perso occasione di commentare tanta maestosità. “Ceci vorrei essere il palazzo di fronte” scherza un utente; “Spettacolare” aggiunge un fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cosa le riserverà il futuro? Oltre ai salotti televisivi, Cecilia è pronta a buttarsi in nuove avventure? Qualcuno parla già di un prossimo reality.