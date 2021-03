Coma_Cose a Yeslife : “La nostra storia tra alti e bassi”

Si è appena conclusa la conferenza stampa del duo Coma_Cose, coppia nella vita e nel lavoro che ha esordito a Sanremo 2021

Lì abbiamo ascoltati nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, per loro è la prima volta su quel palco che dopo anni emoziona chiunque ci salga. Stiamo parlando di Coma_cose, il duo milanese che da un negozio di accessori handmade si ritrova dopo quattro anni a realizzare un sogno: cantare all’Ariston davanti all’Italia intera. Abbiamo avuto l’occasione di partecipare alla conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio e curiosi abbiamo fatto loro una domanda sul brano realizzato per il concorso dal titolo Fiamme negli occhi.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021, Amadeus forte commozione per la “situazione anomala”

Coma cose: cosa rappresenta Fiamme negli occhi?

LEGGI ANCHE>>>Arisa a Sanremo: il tailleur Primavera 2021 è l’urlo di forza di ogni donna

Coppia nel lavoro e nella vita, Coma_Cose rappresentano la rinascita, la rivalsa e la realizzazione di un sogno. Tutto è iniziato quattro anni fa, quando Fausto ha conosciuto Francesca lavorando in un negozio di Milano come commessi, dopo essere stati licenziati i due si sono messi alla prova ed hanno iniziato un bellissimo percorso insieme. Fiamme negli occhi è il brano con cui si sono presentati a Sanremo, un testo che parla della loro storia e di come si sono trovati. “Crediamo in noi, ci sembrava che raccontasse la nostra storia appieno tra alti e bassi”. Spiega a Yeslife Francesca. “Lui lei e una chitarra acustica…facilissimo – aggiunge Fausto – abbiamo raggiunto un bel balance”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coma_Cose (@coma_cose)

Dopo la loro esibizione all’Ariston è uscito il loro videoclip su tutte le piattaforme digitali. “Esso rappresenta la primavera, un viaggio” racconta la cantante. Questa sera torneranno sul palco per cantare insieme Il mio canto libero di Lucio Battisti.