Conoscete Francesca? Ecco chi è la fidanzata del cantante trasformista Achille Lauro

Sanremo 2021 torna sul palco dell’Ariston, per la seconda serata, Achille Lauro con un omaggio a Mina. Ma capiamo anche chi è la fidanzata Francesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Seconda serata del festival ancora all’insegna delle sorprese che non ci si aspetta. Se Fiorello si è palesato sul palco con un look versione cigno nero, anche Achille Lauro – aka Lauro de Marinis – ha dato nuovamente spettacolo. Non bastava il look ispirato a Velvet Goldime con mullet blu scintillante, abito metallico, collo di piume rosa e finte lacrime di sangue per citare Brian Slade, il protagonista di una pellicola del 1998.

Ieri rinnovato outfit con omaggio alla straordinaria Mina. Geniale, poliedrico, Achille Lauro ha sfoggiato un abbigliamento come al solito ricercato, conquistando il pubblico a casa con la sua esibizione. Un tributo a Mina il “vero animo del Rock’n’roll” per lui. Lunga treccia ramata e tailleur che la ricorda direttamente dal lontano 1984.

Ma Achille Lauro ha anche un animo più sentimentale dietro questo suo fare trasformista e ribelle? Sembra di sì viste le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni a proposito della sua fidanzata.

LEGGI ANCHE –> Gaia come Elettra Lamborghini, però il top scende e il Festival si infiamma – FOTO

Achille Lauro, chi è la fidanzata Francesca

LEGGI ANCHE –> Rossella Fiamingo, nuovo VIDEO dell’allenamento. L’atleta italiana è qualcosa di ipnotico

Si chiama Francesca la fidanzata di Achille Lauro e da indiscrezioni sappiamo che non fa parte del mondo della musica. Hanno però in comune la passione per i tatuaggi e l’essere due spiriti mai convenzionali.

Il cantante di “Rolls Royce” e “Me ne frego”, è sentimentalmente occupato da alcuni mesi, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Mara Venier, durante una puntata di Domenica In non molto tempo fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Pochissime le foto che circolano dei due sul web, entrambi preferiscono mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata, nessuna informazione su che lavoro svolga e quanti anni abbia, solo la passione per i tatuaggi visto che anche lei ne possiede molti sulle braccia. Attendiamo qualche soffiata direttamente dai due diretti interessati per poter fornire maggiori informazioni sulla coppia.