Costanza Caracciolo su Instagram dà la buonanotte ai suoi fan in una mise super sexy: inquadratura tattica e utenti in visibilio

Costanza Caracciolo torna a mostrare il suo lato sexy e vigoroso di donna bellissima e amata dal pubblico. La compagna di Bobo Vieri che nell’ultimo anno, anche e soprattutto per via della pandemia, si è dedicata alla sua famiglia e alle sue due bambine, molto spesso ci mostra il suo lato di mamma, in casa, tra i fornelli e le pagelle che l’ex calciatore le dà, ed i giochi con le sue Isabel e Stella.

Ma oltre questo c’è molto altro. C’è quella donna bella e sognate ma anche la sofferenza. L’ex velina non ne aveva mai parlato fino a qualche giorno fa quando si è aperta con Adriana Volpe ad Ogni Mattina, nel salotto de Le Confessioni.

Con Bobo non è stato sempre facile, ha raccontato di aver dovuto affrontare la perdita di un aborto spontaneo arrivato alla sua prima gravidanza. Un momento drammatico per lei soprattutto perché mentre tutti i giornali parlavano della sua gravidanza lei aveva appena perso la sua bambina

“Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiace… È un trauma, un dolore immenso, mi vengono i brividi al pensiero” ha confessato ammettendo anche però di essere felice affianco al suo Bobo.

Costanza Caracciolo la buonanotte è super sexy

“Ogni minuto che passa è un’occasione per rivoluzionare tutto completamente .. 🤙🏽🖤” con queste parole Costanza Caracciolo augura la buonanotte ai suoi follower. E la foto? Uno scatto che fa girare la testa quello scelto dall’ex velina con un total look in nero veramente molto sensuale e che mette in mostra uno dei suoi lati più belli.

Foto scattata dal basso che mette in evidenza le sue gambe, magnifiche, longilinee che con l’inquadratura strategica sembrano ancora più lunghe. Le calze a rete nere stuzzicano e fanno accendere gli animi dei follower come anche la gonna super corta che lascia quasi intravedere il meraviglioso lato B.

Coco, come la chiama il suo Bobo, ha sfoderato gli artigli delle sensualità e il graffio è stato più che apprezzato dal suo pubblico.