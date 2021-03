Elena Barolo, outfit iconico e primo piano che incanta – FOTO

Elena Barolo propone un outfit ispirato agli anni ’70 che lascia senza fiato, il suo primo piano è un incanto.

Gli occhioni azzurri spiccano su tutto, lo sguardo incanta il web. Bellissima come sempre Elena Barolo. L’ex velina ha postato una foto che la immortala in tutto il suo splendore. Ispirata – come suggerisce la stessa – agli anni ’70, l’outfit che indossa è veramente iconico; camicia bianca dal taglio semplice che le illumina lo sguardo. Ma quelli che catturano l’attenzione sono i capelli cotonati e impreziositi da un cerchietto dorato con decorazioni a forma di foglie. Elena non è sola in questa sequenza di foto ma è accompagnata dal suo amico a quattro zampe Whisky diventata ormai una celebrità, non a caso detiene una propria Instagram con tanto di followers.

Elena Barolo, la foto in lingerie non passa inosservata

Una bellezza elegante, non ostentata…così si presenta la Barolo sui social, in cui ogni scatto diventa un sogno ad occhi aperti. Qualche giorno fa, la foto in lingerie ha sicuramente messo di buonumore ai followers: dalla cucina di casa, seduta sul tavolo indossa una sottoveste in raso verde con inserti in pizzo trasparenti creando un bel contrasto con la pelle nuda delle gambe e con la scollatura. Capelli raccolti e degli orecchi con pietre che si adattano alla seducente lingerie. A spezzare i toni bollenti della foto, il maxi maglione color arcobaleno adagiato sulle spalle.

Elena con una tazzona per la colazione e con tanto di scritta love inaugura la giornata che si apprestava a diventare più gradevole dopo cotanta bellezza.