Eleonora Pedron. La classe e la sensualità senza pari dell’ex Miss Italia – FOTO

Eleonora Pedron. La meravigliosa Miss Italia 2002 pubblica una carrellata di scatti Instagram. Raggiante e raffinata come sempre

Abbiamo conosciuto il suo fascino nel 2002 quando vinse il prestigioso concorso di Miss Italia. Non tutti sanno che partecipò anche 3 anni prima, nel 1999 (in cui trionfò Manila Nazzaro); fortunatamente a quella svista fu posto riparo. Eleonora Pedron indossò la fascia di reginetta di bellezza consacrata da due presidenti di giuria strepitosi e mai dimenticati: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Da quel momento ha avuto una carriera in ascesa. Ha imperversato in diversi programmi tra Rai e Mediaset. Dopo 18 anni dalla sua incoronazione, il fascino che la contraddistingue non accenna a sfiorire. E’ rimasta sempre legata al concorso che le ha donato fama e popolarità.

Attualmente è impegnata nella conduzione di Belli dentro belli fuori in onda su La7.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Belen Rodriguez è da record: Striscia le consegna il tapiro numero 30

Eleonora Pedron: uno sguardo che seduce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

LEGGI ANCHE -> Nunzia De Girolamo sull’altalena, il vestitino è imprevedibile, sale e scende – VIDEO

L’ultimo post rilasciato dalla Pedron la vede in una carrellata di 4 foto in cui appare bellissima. Un blazer verde acceso, sotto una mise minimal di colore nero, la minigonna lascia scoperte le gambe stupende. E’ in giro per la città. Lo sguardo fisso in camera ammalia tutti i suoi follower che attestano il loro plauso con una pioggia di emoji a forma di cuoricino rosso e commenti di approvazione. “Non crepuscolare, ma verde, elementare” – scrive in didascalia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Celebre anche per la storia d’amore con il campione e pilota di motociclismo Max Biagi (dal quale ha avuto due figli), è attualmente legata all’attore Fabio Troiano. Appaiono spesso insieme negli scatti sui reciproci profili Instagram; legatissimi, il loro amore trapela da ogni singola immagine che condividono con il pubblico. Spesso è lui l’autore degli scatti più belli che ritraggono la propria amata.