Nella giornata di oggi la mamma della nota showgirl di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, scomparsa prematuramente a seguito di una malattia avrebbe compiuto il suo sessantaduesimo anno di età. Elisabetta e la mamma, Melina, erano profondamente legate e pare che il loro affiatamento assomigliasse molto a quello che possa con facilità appartenere a due migliori amiche di una vita. Un duplice ruolo, dunque, ricoperto meravigliosamente e sempre al fianco della soubrette e concorrente del GF Vip. Ma vediamo adesso di entrare nel merito della dedica che Elisabetta ha voluto condividere questa mattina.

Elisabetta Gregoraci, il ricordo della mamma e di un giorno speciale

L’ultimo contenuto pubblicato da Elisabetta sul suo profilo Instagram contiene una serie di scatti raffiguranti la mamma in differenti occasioni. La prima istantanea in bianco e nero risale al giorno delle nozze di Elisabetta con l’imprenditore Flavio Briatore, dal cui amore è in seguito nato l’adesso undicenne Nathan Falco.

“Oggi è il tuo compleanno, la tua festa“, ha voluto ricordare la showgirl nella didascalia, “Mi manchi molto, moltissimo“, ha poi ammesso sommessamente “e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me”. Delle parole toccanti che non mancano anche di coinvolgere lo stato d’animo dei suoi ammiratori.

Nonostante siano passati undici anni dalla scomparsa della mamma Elisabetta la sente vicino a sé come allora, lasciando intendere come con il passare del tempo abbia a malincuore tentato di accettare la sua assenza. “Il tempo aiuta”, continuerà “aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli ❤️“.