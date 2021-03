Elodie, la FOTO dove splende di più: il commento più bello arriva da lei

La sua partecipazione al festival di Sanremo è stata un successo. Elodie ha incantato con i suoi outfit e le sue curve mozzafiato.

La cantante romana il giorno dopo la sua performance sul palco dell’Ariston rivela che “Sentirmi bella mi fa sentire più forte!“. Elodie ha abbandonato dunque la sua insicurezza e appare più raggiante e sexy che mai.

Le sue forme mozzafiato e i suoi outfit da sogno: Elodie regina indiscussa

La vera protagonista della seconda serata del festival di Sanremo è proprio lei: Elodie. La cantante romana ha cantato in modo divino, ha ballato come una vera popstar e a fine serata il suo monologo ha commosso il pubblico.

Le sue parole hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fan e non solo. “Non riuscivamo a pagare le bollette e non avevamo l’acqua calda“. Così la cantante romana ha raccontato la sua infanzia di borgata.

Elodie ha raccontato di come la sua provenienza sia stata per lei un ostacolo nel senso che ha dovuto lavorare il triplo per arrivare a realizzare i suoi sogni. “Non mi sentivo all’altezza ma poi ho scoperto che essere all’altezza non era più un mio problema“.

Il monologo della bellissima cantante di origini magrebine è stato un inno alla libertà di sognare e alla forza di credere in se stessi senza arrendersi mai alle apparenze e senza perdere la speranza.