Elodie, i mille cambi look della cantante che hanno fatto impazzire i fan. Vediamo la sua evoluzione

Ecclettica e mai uguale a sé stessa, anche ieri sera Elodie si è mostrata più in forma che mai con un nuovo cambio look davvero unico

Se ieri Fiorello ha esordito al Festival in versione cigno nero, la vera dea della serata è stata la co-conduttrice Elodie. Musa per una notte di Donatella Versace ha regalato diversi cambi di abito davvero micidiali da togliere il fiato. Per il suo ingresso all’Ariston ha optato per un abito stile impero rosso diamantato con un profondissimo spacco sulla coscia sinistra che magistralmente è riuscita a tenere chiuso con le mani.

Poi la ritroviamo in dorato versione Charleston con frange e lustrini e infine total red di tulle della terza uscita e ben evidenziato per il duetto con Fiorello sulle note di “Vattene Amore”, una bomba di sensualità che ha catturato i telespettatori a casa.

Ha optato per uno chignon alto, Elodie è anche al centro del fuori programma che la vede perdere sul palco un prezioso orecchino di Bulgari che prontamente verrà sostituito per la sua seconda uscita.

LEGGI ANCHE -> Soleil Stasi, collage di FOTO. Lato B evidenziato dai jeans, che splendore la sorpresa inaspettata

Elodie, cambi look e pettinature. La dea del trasformismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez come mamma l’ha fatta: ecco come far morire i fan di infarto! – FOTO

Dai suoi esordi ad Amici nel 2015 ne è passato molto di tempo e anche il caschetto rosa acceso che l’ha fatta amare dal pubblico è ormai un vecchio ricordo passato. Molti però i cambi look che lei stessa ha deciso di provare nel corso di questi anni, il suo viso è talmente armonico che può permettersi anche di osare con tagli e acconciatura molto diverse tra loro.

A Sanremo 2020 si era presentata poi con un ribelle caschetto biondo platino. L’artista di “Andromenda” è poliedrica e osa senza pudore ma consapevole di poter poi essere sempre una versione migliore ogni volta. Il biondo però è durato solo pochi mesi e l’estate scorsa ha optato per l’allungamento dei capelli presentandosi ai fan con lunghissime treccine scure che le evidenziavano i lineamenti magri del volto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La compagna di Marracash ora invece ha scelto un caschetto castano scuro e liscissimo, ieri sera raccolto nello chignon più elegante per la serata. Attendiamo ora il prossimo taglio di capelli.