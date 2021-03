Elodie, dopo Sanremo mostra i due lati: il posteriore è divino – FOTO

Elodie incanta il pubblico non soltanto grazie alla sua incantevole voce ma anche alle grazie che Madre Natura ha voluto donarle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il Festival di Sanremo 2021 ha in effetti già consacrato una vincitrice, si tratta senza dubbio della bella e talentuosa Elodie. La cantante, pur non partecipando al Festival, è riuscita ad incantare nel corso della sua partecipazione come ospite e co-conduttrice al fianco di Amadeus. Gli ultimi scatti condivisi dall’artista sul suo profilo Instagram hanno avuto la capacità di accendere gli animi di quanti già la amano per la sua voce. I vestiti scelti per presentarsi al suo pubblico dei social riescono infatti a mettere in risalto le sue curve generose. In particolare in uno scatto indossa un abito che provoca un sensuale effetto vedo/non vedo in cui il grande protagonista è lo strepitoso décolleté. Lo sguardo deciso solitamente rivolto verso l’obiettivo completa l’immagine capace di entrare e sconvolgere i sogni dei fan.

La bellezza sconvolgente di Elodie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Che Elodie avesse una voce con la forza di incantare è cosa ormai nota da diverso tempo così come pure la bellezza che la natura ha voluto donarle. Ad ogni foto pubblicata su Instagram infatti l’affascinante cantante riesce ogni volta a fare il pieno di cuoricini e commenti sognanti. La sua abilità sta indubbiamente anche nello scegliere outfit perfetti non soltanto per esaltare il suo invidiabile fisico ma anche la sensuale carnagione ambrata della pelle. In alcune foto infatti i fan sono rimasti letteralmente a bocca aperta incapaci di scegliere se è più incantevole il lato A oppure quello B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie però non è soltanto un bel faccino da mostrare sui social. La bellezza della sua anima, che emerge attraverso la potenza della voce, riesce ad emergere ad ogni scatto pubblicato e le permette di allargare ogni giorno la sua platea di ammiratori adoranti.