Elodie si racconta e commuove l’Ariston: “Non riuscivo a pagare le bollette”

Alla seconda serata del festival di Sanremo 2021 Elodie racconta della sua infanzia difficile e commuove il pubblico da casa. Poi canta un brano di Mina ed è subito magia.

Elodie racconta l’esperienza dura di vivere nella borgata romana, dove le difficoltà sono tante. Arrivare a fine mese, non avere l’acqua calda, tutte esperienze che la bellissima cantante ha dovuto affrontare ma dalle quali è uscita trionfante.

Elodie racconta la sofferenza della borgata al festival di Sanremo

Le difficoltà l’hanno forgiata e da quei momenti bui ma indimenticabili, come lei stessa li definisce, ha imparato tutto quello che sa e da lì è partita per costruire una carriera che non conosce limiti.

Poi, Elodie parla del suo senso di inadeguatezza. “A 20 anni avevo deciso che la musica era finita – racconta – però poi sono stata fortunata perché ho conosciuto un pianista jazz che si chiama Mauro Tre e stasera è con me sul palco“.

Le parole di Elodie ci insegnano che sentirsi all’altezza non è importante, quello che conta è credere nei propri mezzi senza esitare mai. “Non mi sentivo nemmeno all’altezza dal jazz perché era troppo elegante per me ma al jazz non interessava chi io fossi elegante“, ha concluso la cantante romana.

Le parole di Elodie hanno commosso tutti, sono state un inno alla libertà di sognare e di credere sempre nelle proprie capacità.

Infine, la sua performance è stata elegantissima, delicate e misteriosa. Con la sua voce potente e raffinata alla stesso tempo è riuscita a toccare le corde dell’anima.