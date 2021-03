Emma Marrone si sbilancia e commenta senza vergogna Anna Tatangelo versione nude look

Anna Tatangelo pochi giorni fa ha postato alcuni scatti davvero sensuali e molte colleghe cantanti hanno commentato gli scatti, tra cui Emma Marrone

Anna Tatangelo come non l’abbiamo mai vista sui social, una dea allo stato puro su Instagram. Ha condiviso alcuni scatti in versione total nude look con indosso solo del tulle nero trasparente fino ai piedi e tacchi alti a spillo, un’Anna che ha mandato su di giri sicuramente i suoi oltre 1 milione e 700mila fan.

La scollatura è vertiginosa, l’abito trasparente quasi inesistente, la mano le nasconde le parti intime. Scatti in bianco e nero che puntano sull’esprime il suo lato seduttivo prima di tutto, anche se a margine è presente un messaggio più profondo.

Emma Marrone sintetizza il pensiero di molti sui social. Anna è uno schianto

“LA TATANGELO è bona ❤️” scrive infine Emma Marrone che sintetizza il pensiero di molti sul social della cantante e ottiene infatti nel 500 like sotto il commento probabilmente scritto a getto a margine della foto.

Impossibile non esprimersi sotto un capolavoro del genere, Anna è uno schianto e assieme ad Emma si associano anche Elettra Lamborghini che si esprime con un “Che bella amore❤️❤️❤️” ed Annalisa con un “Super bella”. Solidarietà femminile? Sì, e anche meritata.

Stasera vedremo anche Emma sul palco dell’Ariston e come lei stessa ha informato stamattina nelle stories di Instagram “non è affatto agitata”, ha spiegato in vestaglia da camera con un bicchiere di spremuta tremolante e lo sguardo perso.