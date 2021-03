Emma Marrone ha condiviso su Instagram uno scatto alquanto particolare: la cantante riversa nella didascalia i suoi pensieri.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano: la classe 1984 raggiunse la popolarità vincendo la nona edizione del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’. La 36enne, quest’anno, ha fatto un grandissimo regalo ai fan duettando con l’altra icona di ‘Amici’, Alessandra Amoroso.

Emma è seguitissima sui social network: il suo account vanta 4,8 milioni di followers. La cantante, poco fa, ha condiviso su Instagram uno scatto alquanto particolare, riportando alcuni pensieri nella didascalia.

Emma Marrone sul letto, gambe e piedi scoperti

Emma, poco fa, ha condiviso uno scatto molto particolare su Instagram. La cantante mette in mostra soltanto le mani, le sue gambe e i suoi piedi totalmente scoperti. La nativa di Firenze mantiene un vassoio che contiene un toast. La nativa di Firenze sta comodamente mangiando sul letto. Il post ha raccolto 17mila cuoricini in meno di 30 minuti.

“Il toast che ti preparano in albergo è una di quelle certezze che non crolleranno mai. Ti rimette al mondo con la sua semplicità. Asciuga l’ansia.”, ha scritto nella didascalia. Come se non bastasse, l’amatissima 36enne ha consigliato a tutti di mangiarlo nel letto, proprio come sta facendo lei.

Emma e Alessandra sono sempre state grandi amiche. Nella mente di tutti i fan è ancora vivo il ricordo della loro straordinaria performance a ‘Sanremo 2012’ con ‘Non è l’inferno’. Il loro nuovissimo ‘Pezzo di cuore’ è stato un successo.