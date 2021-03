Fedez è pronto a tornare sul palco dell’Ariston accanto a Francesca Michielin e per l’esibizione di questa sera sfoggerà una spilla speciale

View this post on Instagram A post shared by FEDEZ (@fedez)

Sta per iniziare la terza serata del Festival di Sanremo che sarà interamente dedicata ai brani d’autore. Questa sera saliranno sul palco tutti e 26 gli artisti in gara che si cimenteranno nelle cover e si faranno aiutare da alcuni colleghi. Come sempre le esibizioni si alterneranno a ospiti e momenti di intrattenimento. Torneranno anche Fedez e Francesca Michielin, dopo aver presentato nel corso della serata d’apertura il loro brano “Chiamami per nome“. A poche ore dall’inizio dello spettacolo Fedez ha annunciato tramite alcune storie di Instagram che indosserà qualcosa di molto speciale.

LEGGI ANCHE -> Irama, presente-assente a Sanremo: “Vi dico quello che sto provando”

La spilla che Fedez indosserà per omaggiare i lavoratori dello spettacolo

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, Amadeus forte commozione per la “situazione anomala”

Prima di salire sul palco Fedez ha voluto spiegare al pubblico cosa rappresenterà la spilla che ha intenzione di indossare e che raffigurerà due simboli legati alla musica: quello di play e quello di stop. La spilla è legata all’iniziativa “I diritti sono uno spettacolo non mettiamoli in pausa” sostenuta anche da Scena Unita, il fondo istituito per aiutare tutti i lavoratori dello spettacolo in questo momento di grossa difficoltà.

“Iniziativa che verte a chiedere sostegno per tutti i lavoratori di un settore che è stato devastato in questo ultimo anno“, spiega l’artista. Tutti loro, insieme ai più fortunati che ne possono fare da portavoce, chiedono ristori e una rappresentanza per coordinare l’avviamento di una riforma che ancora oggi non è stata formulata. Così come protocolli per una possibile ripartenza. Un sostegno di cui il settore dello spettacolo ha bisogno, oggi più che mai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Fedez ancora una volta cercherà di utilizzare la sua esposizione pubblica per mandare un messaggio e sensibilizzare su un tema molto importante.