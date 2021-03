Fiorello, il particolare sui pantaloni che nessuno aveva mai notato – FOTO

Il mattatore di questa 71° edizione del Festival di Sanremo ha uno stile sicuramente particolare rispetto ai suoi colleghi e agli occhi di molti questo non è passato inosservato.

Cosa sarebbe stato questo Festival senza Rosario Fiorello? Nonostante quest’anno sembri un po’ sottotono rispetto all’anno precedente, trova sempre il modo di divertire il pubblico da casa e lo fa con la sua solita verve e quello spirito da mattatore che ha nel sangue.

Inutile dire che le sue battute fanno divertire chiunque stia seguendo il Festival e anche chi capita su Rai uno facendo zapping, se incappa sul Festival quando c’è Fiorello con uno dei suoi sketch indubbiamente non cambia canale.

I pantaloni larghi di Fiorello

Sempre originale e al passo coi tempi con le sue battute ma non può dirsi lo stesso del suo stile.

Infatti sembra essere rimasto agli anni ’20 quando in Sicilia andavano di moda i pantaloni larghi e le scarpe stile balli latini americani.

A vestire lo showman siciliano per le cinque serate sul palco dell’Ariston è stato lo stilista Giorgio Armani che in questo caso si è dovuto adattare allo stile dell’indossatore e i suoi abiti risultano essere non solo stravaganti ma di un’altra epoca.

In molti non hanno notato questo dettaglio visto che le inquadrature spesso si focalizzano in un mezzo busto e le panoramiche vengono fatte soprattutto per gli abiti indossati dalla donne ma se si presta attenzione allo stile del conduttore siciliano si nota questo particolare assolutamente ricorrente.

Rimane fedele a quello stile Fiorello che non ha mai tradito, infatti l’abbiamo visto sempre vestire così e non vuole omologarsi o adattarsi alla moda del momento.