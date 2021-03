Francesca Ferragni è una dea: con il completino è indimenticabile! – FOTO

La Favolosa dentista pubblica su Instagram una foto scattata allo specchio, con indosso un completino per allenarsi: che bella!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Nella foto, condivisa da Milano, la sorellina di Chiara Ferragni indossa un completino azzurro per i suoi allenamenti: gli indumenti sono aderenti e sensuali, tanto da lasciarle anche il pancino scoperto.

Nella didascalia, Francesca scrive: “New set for my workouts“. Che tradotto significa: “Nuovo set per i miei allenamenti“.

La bellissima Ferragni ha ottenuto più di 30.000 mi piace e quasi 160 commenti in sette ore: i fans hanno amato lo scatto!

Tra i messaggi degli utenti ci sono tantissimi complimenti, ad esempio si legge: “Sempre meravigliosa Franciolina“, “Che bella“, “Stupenda“, oppure “Che bei capelli“.

La quarantena ha stravolto le sue abitudini: ecco oggi cosa Francesca porta con sé…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Nel corso di una delle sue interviste, Francesca Ferragni ha raccontato al pubblico che la segue le piccole abitudini acquisite durante il lockdown, ma che, dopo la quarantena del 2020, sono entrate a far parte della sua quotidianità: “Alcune attività ormai rientrano nelle mie abitudini, come fare videocall infinite con amici che abitano lontano, dedicarmi ancora di più alla lettura o agli audiolibri, che ho riscoperto proprio durante il lockdown, e fare shopping online“.

E ancora: “Mi sono infatti sbizzarrita a fare acquisti sui miei siti preferiti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca Ferragni è un personaggio molto interessante: impossibile non amarla!