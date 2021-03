Gaia come Elettra Lamborghini, però il top scende e il Festival si infiamma – FOTO

Ottima performance quella che ha eseguito ieri sera Gaia al festival che indossava un abito di Ferragamo che ha ricordato però molto lo stesso di Elettra della scorsa edizione

Ieri sera è stata la prima volta sul palco dell’Ariston per la cantante Gaia che si è presentata in diretta con un look che ha ricordato ai molti un outfit già visti in una passata edizione. Gaia è arrivata al Festival indossando magnificamente una lunga tuta bianca con il corpetto in tulle e frange sui polsi e sui pantaloni che ballavano con lei durante la presentazione del brano “Cuore Amaro”.

Fin dai primi secondi dell’esibizione, però, moltissimi fan dell’artista e non solo, hanno commentato sul web il look della cantante che ricordava in modo davvero encomiabile quello sfoggiato nel 2020 da Elettra Lamborghini. Stesso colore, stessa fattura del capo – una tuta pantalone – e simil pettinatura.

Sguardo fiero e movenze molto simili, Gaia dal palco di Amici a quello di Sanremo è stata vista come una degna erede di Elettra, per lei ieri un sesto posto in classifica e commenti molto entusiasti da parte della critica.

Gaia, piccolo incidente sul palco dell’Ariston: il top scende e si intravvede qualcosa

L’ex concorrente di Amici è arrivata con disinvoltura sul palco di Sanremo 2021 con il brano “Cuore amaro” indossando una tuta bianca firmata Salvatore Ferragamo. Il corpetto bustier con lunghe frange sulle maniche e sul pantalone per molti versi troppo rigido per una ragazza giovane come lei.

Nonostante tutto quel corpetto rigido per alcuni ha fatto anche sognare i fan per qualche istante visto che durante l’esibizione, si è abbassato un po’ troppo facendo intravvedere leggermente il capezzolo. I social sono esplosi e tantissimi sono stati i commenti che ne hanno innescato la discussione:

“È spuntato un capezzolo”, “Top birichino”. In ogni caso nessun allarmismo, Gaia è stata composta e ha eseguito la sua canzone aggiudicandosi un ottimo posto nella graduatoria parziale della gara.