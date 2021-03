GF Vip, ritorno sconvolgente: svelato il nome del Vip

Il conduttore Alfonso Signorini ha appena annunciato un ritorno sconvolgente per la nuova edizione del GF Vip.

Il conduttore della appena conclusa e della più longeva edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, si è esposto in un’intervista al settimanale Chi dichiarandosi pronto a riacquistare le forze necessarie quanto a voler riprendere al più presto le redini del programma in onda 24 ore su 24. Si ipotizza il mese di settembre per ripartire con le riprese dalla casa più chiacchierata d’Italia. Con grande sorpresa, dalle ultime parole del presentatore si evince che a prendere il posto dell’acclamato vincitore dell’edizione 2020, Tommaso Zorzi, potrebbe presentarsi un personaggio che conosce già molto bene le dinamiche del reality.

GF Vip, ritorno sconvolgente: di chi si tratta?

Le intenzioni di Alfonso si rivelano molto chiare a riguardo, nonostante manchino ancora alcuni mesi prima del nuovo grande inizio, e con la speranza di poter restare nuovamente nel ruolo di suo conduttore, si tratterebbe di un interessante ritorno nel passato. Nello specifico, con uno sguardo alla prima edizione del GF, in cui parteciparono l’indimenticabile Pietro Taricone e la vincitrice di allora, Cristina.

Fra questi ultimi non bisogna però dimenticare un personaggio da poco uscito dall’onda del ciclone mediatico nonché politico, e che fu inoltre anch’esso uno dei più frequentemente riportati alla luce coinquilini di quell’annata. Si tratta del noto giornalista Rocco Casalino.

E’ stato di fatto lo stesso entusiasmante presentatore a rivelare come: “Mi piacerebbe Rocco Casalino”, alludendo alla sua partecipazione al reality ancora una volta nel ruolo di coinquilino. Certo è passato parecchio tempo da quel primo esperimento televisivo eppure la curiosità resta alta. Signorini avrebbe poi ironicamente concluso: “del resto mi pare che non abbia molto da fare…“