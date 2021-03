La bella moglie di Amadeus appare in una foto su Instagram in cui è seduta ai piedi della scalinata con un abito da favola

Giovanna Civitillo ai piedi del Teatro Ariston, seduta sulla scalinata con indosso una abito principesco è favolosa. E nella didascalia scrive:”Sanremo 2021″. Nei commenti appaiono complimenti sulla sua bellezza ed eleganza, appaiono i nomi di Rita dalla Chiesa, Paola Caruso e anche Monica Leofreddi che scrivono di quanto è bella e magnifica Giovanna con quel abito.

Non mancano però le critiche di chi non perde occasione per dire che si sono sprecati soldi pubblici facendo il festival e che almeno si augurano che la Civitillo devolva in beneficienza il suo guadagno.

Le critiche a Giovanna e Amadeus per la conduzione di Prima Festival

La moglie di Amadeus è stata scelta quest’anno per condurre il Prima Festival, un breve anteprima del vero Festival. Insieme a lei ci sono Valeria Graci e Giovanni Vernia, i tre sono protagonisti di alcuni sketch divertenti in attesa dell’inizio della serata. Tuttavia la presenza della Civitillo come conduttrice, è stata motivo di critiche. In molti si sono scagliati contro Amadeus sostenendo che ha privilegiato la moglie mettendola a condurre il Prima Festival. Ma il conduttore de I soliti Ignoti stanco delle critiche mosse nei suoi confronti anche prima, risponde dicendo:”A volere la presenza di Giovanna al Prima Festival è stato Suzuki uno degli sponsor, a me è stato comunicato a cose fatte”.

Il conduttore ha inoltre aggiunto che la moglie ha una carriera a parte e separata. “Giovanna ha una carriera a parte, una vita autonoma e lavora in Rai dal 1996. Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante, è una cosa che mi fa molto sorridere in questo paese”. Anche la Civitillo si era espressa in merito, dicendo:”Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Amadeus”.

Ricordiamo inoltre che non è la prima volta che la Civitillo collabora a Sanremo, infatti l’anno scorso era inviata per il noto programma La vita in diretta. Certo non si può negare che essere la moglie del direttore artistico può aver convinto gli sponsor e la Rai. Ma è anche vero che la Civitillo ha una carriera alle spalle in televisione e quindi non è proprio la prima che è capitata.