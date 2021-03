Giulia Provvedi scatenata, nuovo VIDEO con cambio make-up assicurato. Troppo bella

Non ci si stanca mai con Giulia Provvedi che anche stavolta ha deciso di condividere un reel con prima e dopo davvero spettacolare

Sfrontata e sempre fuori dalle righe Giulia Provvedi delle Donatella, la sorella gemella forse più scatenata tra le due soprattutto dopo essere diventata zia. Alcuni mesi fa aveva sorpreso tutti incoronandosi sposa con sé stessa.

“Mi sono auto chiesta in moglie, finalmente un rapporto basato sulla fiducia🥳🤩 Mi dispiace non avervi avvertiti prima ma è stato un momento così toccante da lasciarmi senza parole. Per gli auguri sbizzarritevi pure qui sotto 😜”, scriveva divertita sulla sua pagina Instagram. Ma i video TikTok e i reel che posta quasi quotidianamente sono sempre molto divertenti e non smettono mai di catturare i fan.

Giulia Provvedi trasformazione riuscita, make-up strepitoso

Sempre sul pezzo per promozioni e sponsorizzazioni, Giulia Provvedi realizza ogni volta reel spassosi per catturare i suoi 1,4 milioni di follower. “Ho deciso di divorziare dalla mia vecchia personalità un pò grigiastra e approcciare con quella nuova, colorata e pronta per l’arrivo della primavera… 🌺 Che ne dite faccio bene? Ci provo? 😂😎✨👯‍♀️”, scrive a margine del video condiviso.

Giulia si mostra sorridente mentre realizza il prima e dopo in tempi record, prima capelli scomposti e faccia stanca, ed in men che non si dica la troviamo con occhi come punto luce enfatizzati da un bell’ombretto blu acceso e una pelle levigata e composta.

Migliaia di visualizzazioni per lei in poche ore dopo la pubblicazione del video e molti commenti dei fan in cui le viene detto che forse è più bella in versione acqua e sapone.