Giulia Salemi, fuori dal Gf seduce con il décolleté: che ne pensa Pierpaolo? – FOTO

Ad oltre una settimana dall’abbandono del Gf, Giulia Salemi esibisce tutte le proprie armi su Instagram: il décolleté scatena gli apprezzamenti del web

Giulia Salemi, dopo essersi ricongiunta all’amato Pierpaolo Pretelli, ha ripreso a pieno regime l’attività di influencer, non risparmiando ai fan scatti da far girare la testa. La Salemi, che al Gf si è distinta per la bontà d’animo e la spontaneità che hanno sempre guidato le sue scelte, ha conquistato il cuore dell’ex velino, e ad oggi i due risultano inseparabili. Tramite Instagram, la modella ne sta approfittando per gridare a gran voce il proprio amore: con oltre 163mila likes, il risultato è garantito.

Giulia Salemi, sguardo e labbra micidiali, Instagram implode – FOTO

L’ex concorrente del Gf è da poco tornata alla vita di tutti i giorni e non ha mancato di farlo sapere ai suoi fan. “Torno ad essere entusiasta della vita…“, ha scritto Giulia nella didascalia del suo ultimo post, scatenando le reazioni dei followers. Di certo, la modella sembra avere le sue buone ragioni per sorridere alla vita: l’avventura nel reality non le ha solo regalato notorietà, ma anche il grande amore.

Nella foto condivisa con gli utenti, la Salemi sfoggia un primo piano irresistibile. Le labbra sensualissime, valorizzate dal gloss, attirano l’attenzione, ma anche lo sguardo è magnetico. Di fronte a tanta bellezza, il web si chiede come starà reagendo Pierpaolo: sarà geloso della bella fidanzata?

Gli apprezzamenti degli utenti non tardano ad arrivare. Tuttavia, anche quello di Pretelli non si fa attendere, rivelandosi un vero manifesto d’amore: “Immensamente MIA“.