Ibra e l’incidente prima di arrivare a Sanremo: “Cosi sono arrivato all’Ariston”. Il super ospite di questa edizione è rimasto bloccato in autostrada per una tragedia

Che fine ha fatto Zlatan Ibrahimovic? Ce lo siamo chiesti tutti questa sera quando non lo abbiamo visto arrivare. Stiamo parlando di uno dei super ospiti di questo Festival della canzone italiana. A causa della pandemia, quest’anno Amadeus ha dovuto fare a meno degli ospiti che vivono all’estero, ma ce la siamo cavata abbastanza bene con molti volti noti della nostra televisione, del mondo dello spettacolo ma anche quello dello sport, come in questo caso. Imbrahimovic ha stranamente conquistato tutti con il suo sarcasmo durante le prime due serate.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, il ritorno di Achille Lauro: “Porterò la mia follia”

Sanremo 2021, Ibra bloccato in autostrada per un incidente d’auto. Arriva a gran sorpresa

Questa sera non lo abbiamo visto entrare subito, e intorno alle ore 23:00, Amadeus è salito sul palco per spiegare l’accaduto. “Lo so che tutti vi state chiedendo che fine abbia fatto. Doveva entrare stasera alle nove, solo che era andato via dalla città di Sanremo per giocare una partita e quando è tornato ha beccato un incidente lungo la strada” ha raccontato il conduttore, giustificando così l’assenza del calciatore che non era ancora comparso durante questa lunga serata delle cover. “Nonostante ciò, è riuscito ad arrivare poco fa ed è pronto per scendere le scale e raccontarvi personalmente quello che è successo mentre era in autostrada“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, chi è Achille Lauro? Tutto sull’ospite delle 5 serate

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo la sua apparizione, la serata è proseguita. Mancano circa metà dei concorrenti in gara da esibirsi e si prevede la chiusura intorno alle 2:30 di questa notte. Chi sarà il vincitore di questa serata per l’orchestra?