Infermiera e una proposta di matrimonio bizzarra: “Vuoi sposarmi?”

Da qualche ora gira sul web la foto di un’infermiera che ha fatto la proposta di matrimonio al suo fidanzato, ecco di cosa si tratta

Nel pieno di un’emergenza sanitaria c’è chi ancora riesce a fare sorprese e a sorprendere chi le sta accanto. E’ quello che è successo a Valceresio, dove un’infermiera ha chiesto al proprio fidanzato e collega di sposarlo. Lo ha fatto in un modo semplice e originale che rimanda alla situazione che stiamo vivendo, la sua foto ha fatto il giro del web ed ora tutta l’Italia conosce la storia dei due ragazzi. “Non credevo di provocare tutto questo interesse” ha spiegato Chiara Vangeli, la protagonista della storia.

Infermiera Chiara: che tipo di proposta ha fatto?

Se siamo soliti pensare che un uomo debba fare il primo passo e la proposta ad una donna dobbiamo cambiare il modo di vedere la realtà ed è quello che ha fatto l’infermiera Chiara che ha ribaltato gli stereotipi ed ha avuto lei l’iniziativa. Così nel bel mezzo del turno, indossati il camice o la tutona, come la chiama lei, al momento di scriverci sopra i propri nomi, i colleghi sul suo hanno messo la frase “Lorenzo vuoi sposarmi?”. I due sono fidanzati da qualche mese e sono due ragazzi giovani che oltre ad essere entrambi due assistenti sanitari, hanno anche vissuto lo stesso percorso di studi. “Lorenzo si è messo a ridere – ha detto Chiara – tanto lo sa che prima o poi è quello che faremo, non riesco a immaginare la mia vita con nessun altro vicino”.

Chiara e Lorenzo hanno appena compiuto 23 anni ed hanno ancora una vita davanti, loro si vedono insieme in futuro ed hanno grandi progetti. “Spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza” ha affermato la giovane infermiera sul web, in questi giorni è impegnata con una équipe nella vaccinazione di massa a Viggiù.