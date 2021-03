Irama, presente – assente a Sanremo: “Vi dico quello che sto provando”. L’ex vincitore della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi è tornato al Festival, ma un brutto intoppo ha condizionato questa sua avventura

Irama era sicuramente uno degli artisti più attesi di questo Festival di Sanremo. Dopo due anni dalla sua “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta“, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è preparato per risalire sul palco più famoso della canzone italiana per mostrare a tutti la sua crescita musicale con un brano che per lui è un vero e proprio inno alla vita. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto: un membro del suo staff è risultato positivo al tampone e per questo motivo ha rischiato di essere squalificato dal Festival. Amadeus ha deciso di farlo restare in gara, mandando in onda il video delle prove che l’artista ha fatto la settimana scorsa. Oggi, ospite da Mi Tomorrow, ha raccontato un po’ le sue sensazioni in merito.

Sanremo 2021, Irama torna al Festival di Sanremo dopo due anni ma non può esibirsi: “Tanta malinconia”

“Ci ho lavorato per mesi a questo brano, sapevo cosa volevo fare ed è venuto proprio come lo volevo io” ha raccontato Filippo. “Non posso negare di provare tanta, tanta malinconia. Ho preparato questa performance per mesi e non ho potuto mostrarla a nessuno, ci tenevo tantissimo a metterla in scena. Sono grato a tutti per avermi dato l’opportunità di rimanere in gara, ma è innegabile che mi dispiaccia non essere lì ad esibirmi come tutti gli altri miei colleghi“.

Nonostante questa delusione, una piccola soddisfazione è riuscito ad ottenerla: ha conquistato il podio della giuria demoscopica e questo è sicuramente un grande inizio.