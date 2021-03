Katia Pedrotti: intramontabile, su Instagram fa boom di like VIDEO

Vi ricordate Katia Pedrotti? Ex concorrente del Grande Fratello, Miss Katia su Instagram . Che cosa fa nella sua vita? Scopriamolo

Sono passati anni da quando Katia Pedrotti ha varcato la soglia della porta rossa ed è entrata nella casa del Grande Fratello. Era il 2005 e la donna si apprestava a vivere una delle esperienze più belle della sua vita. In quell’occasione ha conosciuto l’amore, quello che è diventato suo marito e il padre dei suoi figli: Ascanio Pacelli. La loro è stata una storia imparagonabile e ancora oggi il pubblico e il web ne parla.

LEGGI ANCHE>>>Katia Pedrotti, il VIDEO illumina il web: allenamento “particolare” e gambe meravigliose

Katia Pacelli: oltre i VIDEO su Instagram cosa fa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

LEGGI ANCHE>>>>Katia Pedrotti, outfit bollente: attillatissimo, si vede tutto – FOTO

Si fa chiamare Miss Katia e su Instagram si presenta come moglie, mamma e sognatrice certificata. Molto seguita sui social, i fan sono arrivati a quasi cinquecento mila follower. Con loro condivide alcuni momenti della sua giornata: dalla famiglia al tempo libero e poi al lavoro? Ma di cosa si occupa? Dopo il Grande Fratello, alcuni eventi e inviti in programmi televisivi, cosa fa Katia Pedrotti nella vita? Lei si definisce un personaggio pubblico che con la sua notorietà sponsorizza brand, marchi e prodotti. Lo fa divertendosi e con l’aiuto dei social, fondamentali nella sua vita. L’ultimo post riguarda un video tiktok per Calzedonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

“La primavera e i voti dell’uomo più importante della mia vita” scrive sotto al video e tagga Ascanio. Passano gli anni ma la loro relazione si fa sempre più solida, chissà se senza il Grande Fratello si sarebbero incontrati. Il reality è stato per loro il punto di partenza.