Laura Pausini a Sanremo un look da vera diva di Hollywood-FOTO

La Pausini è stata ospita ieri nella seconda serata di Sanremo, il suo look è stato meraviglioso e di grande impatto

Laura Pausini sul palco di Sanremo scende le famose scale con un mantello lungo fino ai piedi nero e luccicante. Indossa lunghi guanti neri di pelle e poi pantalone nero basic e un top nero con dei fori. Un look da vera diva hollywoodiana, infatti entra all’Ariston fresca di vincita del Golden Globe per la canzone del film La vita davanti a se, il titolo è “Io si”. L’ha cantata facendo emozionare tutti ed emozionandosi lei, con Fiorello che la chiama “la canzone Golden”.

Laura Pausini ancora una volta a Sanremo, ma è sempre come la prima

La Pausini ospite a Sanremo come sempre ha dato il meglio di se cantando la colonna sonora del film con Sophia Loren, per cui si è aggiudicata il primo Golden Globe. Lei è la prima donna italiana ad aver vinto un Golden Globe, come è stata la prima a vincere un Grammy Award, la prima a cantare a San Siro e la prima artista italiana ad ottenere 1 miliardo di streaming su Spotify. Lei è la donna della prima volta. Sicuramente un’artista ineguagliabile. Nonostante i suoi innumerevoli successi però non si è mai montata la testa ed ha sempre conservato quella genuinità e umiltà che la rende ancora più una grande.

Si è infatti emozionata mentre parlava della vincita del Golden Globe. Partecipò a Sanremo quando era giovanissima con la famosa canzone “La Solitudine”che vinse la sezione Novità. La cantante ha condiviso una serie di foto di ieri sera dove oltre ad aver cantato la sua canzone, ha interpretato insieme a Fiorello e Amadeus il brano “This is the rythm”. Con Fiorello che faceva i suoni con il microfono dandole il ritmo e Amadeus faceva il “cubista” sotto richiesta di Fiorello ovviamente. Un trio davvero dinamico ed esilarante. La Pausini commenta la sua esperienza su instagram con queste parole:

“E niente..anche stavolta me la sono fatta sotto…eppure alle prove ero per la prima volta molto più rilassata del solito..invece no! Grazie Sanremo e grazie Fiorello e Amadeus per avermi invitata e avermi fatto divertire. Io Sì è dedicata a tutte le persone che hanno b sogno di sentire protezione, di sapere che qualcuno veglia sulle loro paure e fragilità. la canto, l’ho scritta ma come avete visto..la vivo anche io, completamente”.