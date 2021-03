Lorella Cuccarini reagisce alle accuse di Maria Teresa Ruta: “rimasta male”

La amatissima Lorella Cuccarini ha risposto alle accuse di Maria Teresa Ruta, mosse all’interno della casa del GF Vip

Lorella Cuccarini è uno dei personaggi più amati della televisione. Conduttrice, showgirl, cantante, ballerina e quest’anno anche coreografa nella scuola di Amici, è un’artista a tutto tondo. Oltre alla professionalità e competenza, si differenzia per la simpatia e semplicità che trasmette in ogni sua apparizione. Travolta dalle accuse di Maria Teresa Ruta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ora che il reality si è concluso, ha colto l’opportunità di rispondere con la sua verità.

Lorella Cuccarini reagisce alle accuse

Lorella Cuccarini è stata protagonista di alcune recriminazioni in un discorso di Maria Teresa Ruta all’interno della Casa del GF Vip. La concorrente ha accusato la conduttrice di essere poco disponibile al saluto dietro le quinte, per la precisione riportando un esempio personale. La circostanza sarebbe avvenuta nei retroscena di una puntata di La vita in diretta, che evidentemente non è passata inosservata alla giornalista.

La Cuccarini ha così deciso di reagire, utilizzando Instagram come mezzo di comunicazione. La risposta non lascia spazi a interpretazioni, la conduttrice si è descritta amareggiata per la frecciatina, che per lei non trova ragione di esistere.

Ha specificato: “Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’abbia incontrata ma non l’abbia vista, negli ultimi anni non ci vedo molto più bene e se non ho gli occhiali. Tutto questo non mi appartiene“.

La conduttrice ha anche aggiunto di avere l’abitudine di salutare ogni persona che incontra a fine spettacolo. Una spiegazione che fa crollare ogni accusa, grazie anche al sorriso gentile che caratterizza la sua personalità.